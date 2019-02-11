Фил Джонс: При Моуринью "МЮ" был посмешищем, но не сейчас

Футбол 11 февраля 2019 10:07 Источник: Manchester Evening News Автор: Спирин Дмитрий

Защитник «Манчестер Юнайтед» Фил Джонс заявил, что «красные дьяволы» представляли из себя посмешище в первой части сезона под руководством Жозе Моуринью.

«Теперь все воспринимают нас всерьез. Мы, должно быть, были посмешищем в начале сезона, но точно не сейчас. Мы это доказали в последних 10-12 играх. Мы прогрессируем, мы все еще становимся лучше.

Я уже говорил, мы еще ничего не достигли, иллюзий не питаем, но мы движемся в верном направлении», — цитирует Джонса Manchester Evening News.

При новом тренере Уле Гуннаре Сульшере клуб выдал серию из 11 матчей без поражений и поднялся на четвертое место в турнирной таблице АПЛ.