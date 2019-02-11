Шмейхель может покинуть «Лестер»

Футбол 11 февраля 2019 11:04 Источник: The Sun Автор: Спирин Дмитрий

Вратарь «Лестера» Каспер Шмейхель может покинуть клуб из-за разногласий с главным тренером Клодом Пюэлем.

Об этом рассказал его отец Петер Шмейхель.

Напомним, Шмейхель-младший выступает за «Лестер» с 2011 года и становился в составе команды чемпионом АПЛ в 2016 г.

- «Лестер» - отличный клуб. В нем есть хорошие игроки, но нет тренера, который бы вел команду к новым высотам. Они должны идти на 5-8 месте. Надеюсь, когда они со всем разберутся, то смогут подняться туда, где они и должны находиться.

Каспер? Он хочет снова и снова испытывать себя, как и любой другой стоящий игрок. Вряд ли он уедет в Европу, он слишком любит Англию, - приводит слова Шмейхеля старшего The Sun.