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Футбол11 февраля 2019 11:04Источник: The SunАвтор: Спирин Дмитрий

Шмейхель может покинуть «Лестер»

Вратарь «Лестера» Каспер Шмейхель может покинуть клуб из-за разногласий с главным тренером Клодом Пюэлем.

Об этом рассказал его отец Петер Шмейхель.

Напомним, Шмейхель-младший выступает за «Лестер» с 2011 года и становился в составе команды чемпионом АПЛ в 2016 г.

- «Лестер» - отличный клуб. В нем есть хорошие игроки, но нет тренера, который бы вел команду к новым высотам. Они должны идти на 5-8 месте. Надеюсь, когда они со всем разберутся, то смогут подняться туда, где они и должны находиться.

Каспер? Он хочет снова и снова испытывать себя, как и любой другой стоящий игрок. Вряд ли он уедет в Европу, он слишком любит Англию, - приводит слова Шмейхеля старшего The Sun.

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