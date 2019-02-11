Луис Суарес: В первом тайме нам не хватало общение, это сыграло против нас

«Барселона» не смогла победить «Атлетик» в Бильбао.
Форвард «Барселоны» Луис Суарес прокомментировал ничью с «Атлетиком» (0:0) в 23-м туре примеры на стадионе «Сан Мамес» в Бильбао.
«В первом тайме нам не хватало общения, – приводит Football Espana слова 32-летнего уругвайца. – Нам нужно решить эту проблему, потому что мы много уступали во владении и не разговаривали друг с другом. Эти мелкие детали играют против нас.
У нас очень напряженный график, что склонило баланс в пользу «Атлетика», потому что они смогли лучше подготовиться к матчу.
Обе команды создали много моментов, поэтому даже не знаю, справедлив ли ничейный исход. И мы, и соперник рассчитывали на победу.
Игра Марка-Андре тер Штегена? Он показал, почему он один из лучших. Он был важен для нас».
Напомним, после 23-го тура отрыв «Барселоны» от занимающего второе место «Реала» сократился до шести очков.
В 24-м туре 16 февраля «Барселона» примет «Вальядолид» на «Камп Ноу».