Луис Суарес: В первом тайме нам не хватало общение, это сыграло против нас

Футбол 11 февраля 2019 11:35 Источник: Football Espana Автор: Липкин Антон

«Барселона» не смогла победить «Атлетик» в Бильбао.

Форвард «Барселоны» Луис Суарес прокомментировал ничью с «Атлетиком» (0:0) в 23-м туре примеры на стадионе «Сан Мамес» в Бильбао.

«В первом тайме нам не хватало общения, – приводит Football Espana слова 32-летнего уругвайца. – Нам нужно решить эту проблему, потому что мы много уступали во владении и не разговаривали друг с другом. Эти мелкие детали играют против нас.

У нас очень напряженный график, что склонило баланс в пользу «Атлетика», потому что они смогли лучше подготовиться к матчу.

Обе команды создали много моментов, поэтому даже не знаю, справедлив ли ничейный исход. И мы, и соперник рассчитывали на победу.

Игра Марка-Андре тер Штегена? Он показал, почему он один из лучших. Он был важен для нас».

Напомним, после 23-го тура отрыв «Барселоны» от занимающего второе место «Реала» сократился до шести очков.

В 24-м туре 16 февраля «Барселона» примет «Вальядолид» на «Камп Ноу».