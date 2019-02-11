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Футбол11 февраля 2019 12:05Источник: «Спорт день за днем»Автор: Липкин Антон

Вильмар Барриос: Не отрицаю – на поле могу действовать агрессивно

У новичка «Зенита» прозвище «Осьминог».

Полузащитник «Зенита» Вильмар Барриос рассказал о своей манере игры и объяснил, почему получил прозвище «Осьминог».

– Не отрицаю – на поле я могу действовать агрессивно, – сказал 25-летний колумбиец в интервью «Спорт день за днем». – Но когда нужно, я совершенно спокоен.

– За что вам дали прозвище Осьминог?
– За умение отобрать мяч почти на всех участках поля, которые имеют отношение к средней линии. Как будто у меня много щупалец (смеется).

Напомним, Барриос перешел в «Зенит» 1 февраля из «Боки Хуниорс». Сумма трансфера составила 15 миллионов евро.

Вместе с «Бокой Хуниорс» Барриос дважды стал чемпионом Аргентины (2017, 2018). В составе сборной Колумбии полузащитник провел 17 матчей.

Во вторник «Зенит» сыграет в Стамбуле в первом матче 1/16 финала Лиги Европы с «Фенербахче». Игра пройдет на стадионе «Шюкрю Сараджоглу». Начало – 20:55 (мск).

#рпл#фк зенит#барриос вильмар#Футбол-Россия
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