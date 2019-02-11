Алексей Стрепетов: Азмуна зенитовцы приняли как своего

Футбол 11 февраля 2019 12:13 Источник: «Спорт уик-энд» Автор: Спирин Дмитрий

Перед игрой "Зенита" в Стамбуле на вопросы «Спорт уик-энда» ответил бывший полузащитник команды Алексей Стрепетов.

- Что мне нравится в этом футболисте, так это то, что он разноплановый, дисциплинированный и забивной. Может играть как в сочетании с двумя или тремя нападающими, так и в роли наконечника копья. То есть вписывается в любую схему. Надеюсь, что его включат в заявку на матч в Стамбуле. Азмуна зенитовцы приняли как своего, - цитирует Стрепетова "Спорт Уик-энд".

Сердар Азмун перешел в "Зенит" зимнее трансферное окно из "Рубина".