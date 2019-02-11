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Футбол11 февраля 2019 12:13Источник: «Спорт уик-энд»Автор: Спирин Дмитрий

Алексей Стрепетов: Азмуна зенитовцы приняли как своего

Перед игрой "Зенита" в Стамбуле на вопросы «Спорт уик-энда» ответил бывший полузащитник команды Алексей Стрепетов.

- Что мне нравится в этом футболисте, так это то, что он разноплановый, дисциплинированный и забивной. Может играть как в сочетании с двумя или тремя нападающими, так и в роли наконечника копья. То есть вписывается в любую схему. Надеюсь, что его включат в заявку на матч в Стамбуле. Азмуна зенитовцы приняли как своего, - цитирует Стрепетова "Спорт Уик-энд".

Сердар Азмун перешел в "Зенит" зимнее трансферное окно из "Рубина".

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