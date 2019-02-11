Валентин Филатов: Не надо смотреть на место «Фенербахче» в чемпионате Турции

Футбол 11 февраля 2019 12:16 Источник: «Спорт уик-энд» Автор: Липкин Антон

Соперник «Зенита» идет на 14-м месте в чемпионате Турции.

Бывший полузащитник «Зенита» Валентин Филатов высказался о предстоящем матче с «Фенербахче» в 1/16 финала Лиги Европы.

– Соперник – непростой, и не надо смотреть на место «Фенера» в турецком чемпионате, – приводит «Спорт уик-энд» слова Филатова. – Не все так хорошо складывается у «Зенита», поэтому настороженность присутствует. Команда Сергея Семака по факту – фаворит. Однако, учитывая и временной отрезок, и другие обстоятельства, шансы – 50 на 50 в целом, ну а в первой игре фаворит – «Фенербахче».

– Игровая практика – главный козырь турецкой команды?

– Конечно, зимняя пауза по-прежнему создает серьезные проблемы. Я вспоминаю, как раньше перед стартом сезона журналисты составляли таблицы по контрольным матчам. Потом смотришь, лидеры по очкам в межсезонье плелись в конце таблицы или стояли на вылет. Тут столько нюансов существует.

Первый матч 1/16 финала «Фенербахче» – «Зенит» пройдет 12 февраля на стадионе «Шюкрю Сараджоглу» в Стамбуле. Начало – 20:55 (мск).

Добавим, что после 21 тура чемпионата Турции «Фенербахче» набрал 23 очка и занимает 14-е место.