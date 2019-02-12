Виктор Гончаренко: В каждой линии у ЦСКА есть игроки, которые готовы взять на себя роль лидера - Советский спорт
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Футбол12 февраля 2019 17:00Источник: Россия-24Автор: Гичунцев Артур

Виктор Гончаренко: В каждой линии у ЦСКА есть игроки, которые готовы взять на себя роль лидера

На данный момент столичный клуб занимает 3-е место в таблице РПЛ.

Главный тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко ответил на вопрос, есть ли в его команде лидер.

«В каждой линии у нас есть игроки, которые готовы взять на себя роль лидера в самые тяжелые отрезки матча.

Если мы говорим о защите, то тут Родриго, хотя он не говорит по-русски, но уже схватил несколько русских фраз и знает как мотивировать игроков, которые рядом. Если возьмем полузащиту, то проявляет себя Бистрович, который достаточно хорошо выучил русский язык, а что касается группы атаки, то тут на каждом каком-то отрезке могут взять на себя и Сигурдсон, и Влашич, и Чалов, и Эрнандес, и тот же Дзагоев, который давно находится на футбольном поле.

Лидеров не назначают, они в процессе тренировочном вырисовываются и ведут за собой сами», – сказал Гончаренко в эфире «России 24».

#Футбол-Россия#рпл#фк цска#гончаренко виктор
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