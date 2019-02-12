Бразильская волейболистка призналась в романе с Салой после его гибели (фото) - Советский спорт
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Футбол12 февраля 2019 17:03Источник: O GloboАвтор: Сметанникова Дарья

Бразильская волейболистка призналась в романе с Салой после его гибели (фото)

Аргентинский футболист Эмилиано Сала погиб в авиакатастрофе 22 января во время того, как перебирался из Франции в Уэльс.

Девушка погибшего футболиста раскрыла свою личность после того, как его тело нашли на дне Ла-Манша.

Бразильская волейболистка Луиза Унгерер заявила, что с 2017 года находилась в романтических отношениях с Салой. Оба спортсмена выступали за французский «Нант», Луиза – за волейбольный, Эмилиано – за футбольный.

Последний раз Сала и Унгерер виделись 14 января – в день рождения волейболистки. 19 января футболист улетел в Кардифф.

«Он сказал, что улетает в Кардифф и безумно счастлив поиграть в Английской премьер-лиге. Я была рада за него.

У меня до последнего оставалась надежда, что он жив. Было больно следить за новостями, так как никто не знал, где самолет, когда закончатся поисковые операции. Знаете, я постараюсь быть счастливой, поскольку он точно этого хочет», - цитирует девушку Globo.

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Публикация от Fans Emi & Luiza💛💚 (@fans_emiyluiza)

#сала эмилиано#фк нант#фк кардифф сити#лига 1
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