Маурисио Почеттино: Искренне верю, что «Тоттенхэм» может выиграть любой матч

Футбол 12 февраля 2019 18:03 Источник: UEFA (УЕФА)

Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино поделился мнением о предстоящем матче 1/8 финала Лиги чемпионов против дортмундской «Боруссии».

- На днях я увидел, что, если брать с начала декабря, то мы - лучшая команда премьер-лиги. Это значит, что парни большие молодцы. Они выкладываются по полной. Горжусь, что руковожу такой командой.

Я искренне верю, что мы можем выиграть любой матч, в котором участвуем. Но мы знаем, какая конкуренция в Лиге чемпионов. Наш соперник идет на первом месте в чемпионате Германии. Но при всем уважении к тому, с кем мы встречаемся, мы всегда верим, что можем победить любого, - приводит слова Почеттино официальный сайт УЕФА.

Добавим, что встреча состоится завтра, 13 февраля на стадионе «Уэмбли» в Лондоне и начнется в 23:00 по московскому времени.