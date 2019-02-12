Ян Вертонген: Здорово иметь в команде таких игроков, как Кейн и Уинкс

Футбол 12 февраля 2019 18:07 Источник: UEFA (УЕФА)

Защитник «Тоттенхэма» Ян Вертонген поделился мнением о предстоящем матче 1/8 финала Лиги чемпионов против дортмундской «Боруссии».

- Здорово видеть, сколько молодых игроков выросли здесь за те семь лет, что я провел в команде. Здорово иметь в команде таких игроков, как Гарри Кейн и Гарри Уинкс. Они определяют философию нашего клуба, и это здорово для болельщиков.

У нас уже были фантастические вечера на «Уэмбли» в Лиге чемпионов, и мы хотим пережить это снова. Нам очень нужна поддержка. Она может придать нам дополнительных сил.

Нас ждет матч с очень сильным соперником, но в прошлом году мы уже показали, что можем обыгрывать кого угодно. Мы будем готовы, - приводит слова Вертонгена официальный сайт УЕФА.

Добавим, что встреча состоится завтра, 13 февраля на стадионе «Уэмбли» в Лондоне и начнется в 23:00 по московскому времени.