Ерохин перенес операцию и не поможет «Зениту» в матче с «Фенербахче»

Футбол 12 февраля 2019 18:09 Источник: «Советский спорт» Автор: Гичунцев Артур

Встреча состоится сегодня, 12 февраля и стартует в 20.55 по московскому времени.

Хавбек "Зенита" Александр Ерохин не поможет своей команде в первом матче 1/16 финала Лиги Европы против "Фенербахче". Об этом российски футболист сообщил в своем Instagram.

«Сегодня очень важный день для нашей команды, стартовый матч плей-офф Лиги Европы, и я уверен, что с вашей поддержкой команда добьётся необходимого результата!

К сожалению, я не смогу помочь парням на поле, так как мне понадобилось оперативное вмешательство для дальнейшего восстановления, но я буду всей душой и сердцем поддерживать команду.

Уверен, что каждый выложится на сто процентов ради победы и ради болельщиков! Надеюсь, моё восстановление не затянется, и в следующих стадиях турнира я буду на поле. Вперёд, «Зенит»!» – написал Ерохин.