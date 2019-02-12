Ерохин перенес операцию и не поможет «Зениту» в матче с «Фенербахче» - Советский спорт
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Футбол12 февраля 2019 18:09Источник: «Советский спорт»Автор: Гичунцев Артур

Ерохин перенес операцию и не поможет «Зениту» в матче с «Фенербахче»

Встреча состоится сегодня, 12 февраля и стартует в 20.55 по московскому времени.

Хавбек "Зенита" Александр Ерохин не поможет своей команде в первом матче 1/16 финала Лиги Европы против "Фенербахче". Об этом российски футболист сообщил в своем Instagram.

«Сегодня очень важный день для нашей команды, стартовый матч плей-офф Лиги Европы, и я уверен, что с вашей поддержкой команда добьётся необходимого результата!

К сожалению, я не смогу помочь парням на поле, так как мне понадобилось оперативное вмешательство для дальнейшего восстановления, но я буду всей душой и сердцем поддерживать команду.

Уверен, что каждый выложится на сто процентов ради победы и ради болельщиков! Надеюсь, моё восстановление не затянется, и в следующих стадиях турнира я буду на поле. Вперёд, «Зенит»!» – написал Ерохин.

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Сегодня очень важный день для нашей команды, стартовый матч плей-офф Лиги Европы, и я уверен, что с Вашей поддержкой команда добъется необходимого результата! К сожалению, я не смогу помочь парням на поле, так как мне понадобилось оперативное вмешательство для дальнейшего восстановления, но я буду всей душой и сердцем поддерживать команду. Уверен, что каждый выложится на 100% ради победы и ради болельщиков! Надеюсь, моё восстановление не затянется, и в следующих стадиях турнира я буду на поле✊ Вперёд, Зенит! 💪💪💪 #21

Публикация от Александр Ерохин (@erokhin___alexander)

#ерохин александр#фк зенит#рпл#фк фенербахче#лига европы#Футбол-Россия
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