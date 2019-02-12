Душан Тадич: Я никогда не гонюсь за индивидуальными призами

Футбол 12 февраля 2019 18:35 Источник: UEFA (УЕФА)

Нападающий «Аякса» Душан Тадич поделился мнением о предстоящем матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Реала».

- Мы переживаем не лучший момент, но это футбол, иногда ты проигрываешь. Нам тоже тяжело принимать эти поражения. Но завтра следующий матч. Необходимо проявить себя в этом великолепном турнире, собраться с силами, как бы это ни было сложно.

Важна ли для меня борьба за первое место в списке лучших бомбардиров Лиги чемпионов? Вовсе нет. Я никогда не гонюсь за индивидуальными призами, потому что считаю команду гораздо важнее. Я всегда стараюсь делать так, чтобы моя команда побеждала, а остальное происходит параллельно, - приводит слова форварда официальный сайт УЕФА.

Добавим, что встреча пройдет завтра, 13 февраля, на стадионе «Йохан Кройфф Арена» в Амстердаме и начнется в 23:00 по московскому времени.