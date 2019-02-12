Эрик тен Хаг: Де Йонг здоров и с нетерпением ждет матча с «Реалом»

Футбол 12 февраля 2019 18:40 Источник: UEFA (УЕФА)

Главный тренер «Аякса» Эрик тен Хаг поделился мнением о предстоящем матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Реала».

- Френки (де Йонг) здоров, он с нетерпением ждет этого матча, как и все остальные. Топовые команды могут показывать чрезвычайно атакующий футбол, но они способны и закрыться, после чего ловят соперника на контратаках.

У «Реала» опытная команда. Там играют такие футболисты, как (Серхио) Рамос, (Тони) Кроос, (Лука) Модрич и (Карим) Бензема, но есть и молодежь. Было бы здорово добиться позитивного результата, это очень достойная задача. Мы знаем, что можем быть конкурентоспособны на этой сцене, в особенности здесь, в Амстердаме, - приводит слова специалиста официальный сайт УЕФА.

Добавим, что встреча пройдет завтра, 13 февраля, на стадионе «Йохан Кройфф Арена» в Амстердаме и начнется в 23:00 по московскому времени.