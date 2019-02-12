Федор Кудряшов: Тоннелей и песен в «Истанбуле» нет

Футбол 12 февраля 2019 19:17 Источник: Телеканал «Матч ТВ»

Защитник «Истанбул Башакшекира» Федор Кудряшов рассказал, как его приняли в новой команде.

– В первый день в команде было собрание, перед ним объявили о моем приходе. Сказали, что трансферное окно закрылось, в команду пришел последний игрок из России. Тоннелей и песен здесь нет. Как отнесся к своему представлению в соцсетях? Посмотрел, но особо не придал этому значения. Это работа клуба. Хорошо, что представили.

Я подписал контракт, на следующий день была тренировка, а после обеда я улетел на день в Россию. Собрал вещи и обратно, – приводит слова Кудряшова «Матч ТВ».

Напомним, что защитник сборной России подписал с турецким клубом контракт на 1,5 года.