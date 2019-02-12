Зинченко попал в команду недели в Европе по версии авторитетного портала - Советский спорт
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Футбол12 февраля 2019 19:25Источник: WhoScored.comАвтор: Гичунцев Артур

Зинченко попал в команду недели в Европе по версии авторитетного портала

В текущем сезоне 22-летний Зинченко провел за «горожан» 13 матчей, забил 1 гол и отдал 4 голевых передачи.

Полузащитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко вошел в команду европейского уик-энда по версии портала Who Scored.

Напомним, в матче 26-го тура АПЛ с «Челси» хавбек сборной Украины отдал 2 голевых паса (6:0).

Также в список вошли: Уго Льорис ("Тоттенхэм"), Теодор Гебре Селасси ("Вердер"), Виктор Лагуардия ("Алавес"), Марко Капуано ("Фрозиноне"), Александр Зинченко ("Манчестер Сити"), Карим Беллараби ("Байер"), Юлиан Брандт ("Байер"), Поль Погба ("Манчестер Юнайтед"), Рахим Стерлинг ("Манчестер Сити"), Серхио Агуэро ("Манчестер Сити"), Эдин Джеко ("Рома").

#апл#фк манчестер сити#зинченко александр
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