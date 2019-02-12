«Фенербахче» – «Зенит»: Дзюба и Ракицкий выйдут в стартовом составе гостей - Советский спорт
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Футбол12 февраля 2019 19:39Источник: «Советский спорт»

«Фенербахче» – «Зенит»: Дзюба и Ракицкий выйдут в стартовом составе гостей

Стали известны стартовые составы «Зенита и «Фенербахче» на первый матч 1/16 финала Лиги Европы.

«Фенербахче»: Текин, Калдырым, Чифтпынар, Исла, Шкртел, Жаилсон, Арслан, Топал, Мозес, Вальбуэна, Слимани.

Запасные: Волкан Демирель, Шенер, Исмаил, Нойштедтер, Эльйиф, Алпер, Айю.

«Зенит»: Лунев, Анюков, Иванович, Ракицкий, Набиуллин, Эрнани, Краневиттер, Барриос, Мак, Дриусси, Дзюба

Запасные: Кержаков, Смольников, Нету, Оздоев, Маркизио, Заболотный, Азмун.

Добавим, что встреча состоится сегодня на стадионе «Шюкрю Сараджоглу» в Стамбуле и начнется в 20:55 по московскому времени.

#Футбол-Россия#лига европы#фк зенит#фк фенербахче
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