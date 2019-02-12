Федор Кудряшов: Был интерес со стороны «Фенербахче», но они ничего конкретного не предлагали

Футбол 12 февраля 2019 19:50 Источник: Телеканал «Матч ТВ»

Защитник «Истанбул Башакшекира» Федор Кудряшов рассказал, как подписывал контракт с новой командой.

— Все случилось в последний день, когда в Турции закрывалось трансферное окно. 30-го числа стало известно, что у них есть интерес, 31-го я прилетел и в течение дня прошел полное медицинское обследование. Обсуждали нюансы по контракту, в конце дня подписали его. За 10 минут до закрытия приехали в Федерацию футбола Турции и поставили подписи. Насколько я знаю, интерес со стороны «Фенербахче» был, но они тянули и ничего конкретного не предлагали.

Сейчас волнует больше языковой барьер. Все переводят на английский, я от переводчика отказался, ведь по-английски неплохо понимаю и сам могу разговаривать. Но когда быстро объясняют, не все улавливаю и у ребят приходится спрашивать. Я попал в команду, где много игроков с именем. Уже тренируясь с ними, ты прибавляешь, — рассказал Кудряшов в эфире «Матч ТВ».

Напомним, что ранее защитник сборной России подписал с турецким клубом контракт на 1,5 года.