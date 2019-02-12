Кирилл Набабкин: Гончаренко, скажем так, не мягкий тренер - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1

Рубрики

НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняИтоги года 2018

Виды спорта

BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Футбол12 февраля 2019 20:02Источник: Чемпионат.comАвтор: Гичунцев Артур

Кирилл Набабкин: Гончаренко, скажем так, не мягкий тренер

Белорусский специалист возглавил команду летом 2016 года.

Защитник московского ЦСКА Кирилл Набабкин высказался о характере главного тренера армейцев Виктора Гончаренко.

«Гончаренко, скажем так, не мягкий тренер. Много внимания уделяет дисциплине. Ну и всем остальным необходимым качествам. Иногда возникает ощущение: сейчас кому-то или всей команде в раздевалке могут влепить (улыбается). В переносном смысле.

В последний раз Виктор Михайлович, наверное, в матче с «Енисеем» горячился. Не очень хорошо, скажем так, играли. Где-то почему-то подрасслабились, хотя на своем стадионе должны были полностью владеть инициативой и вести игру. Но что-то пошло не так, и в перерыве мы, конечно, получили «пистон». Может быть, что-то чуть-чуть наладилось, но не до конца.

Надеюсь, в будущем поводов для разносов не будет. Все в наших силах. Если футболисты отдаются игре целиком, им не стыдно смотреть друг другу в глаза, то и главный тренер горячиться не будет», – цитирует игрока «Чемпионат».

В текущем сезоне ЦСКА занимает 3-е место в таблице РПЛ.

#Футбол-Россия#рпл#фк цска#гончаренко виктор#набабкин кирилл
О редакции
Политика конфиденциальности
Реклама на сайте
Правовая информация
Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика
Мобильное приложение

Новости спорта