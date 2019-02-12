Определились соперники «Динамо» на третьем тренировочном сборе

Футбол 12 февраля 2019 21:12 Источник: ФК «Динамо» (Москва)

«Динамо» определилось с соперниками по товарищеским матчам на третьем зимнем сборе, который проходит в турецком Белеке.

Как сообщает пресс-служба клуба, москвичи 15 февраля сыграют с грузинской «Чихурой», 19 числа встретятся с казахстанскими командами «Иртыш» и «Ордабасы», а 23-го числа завершат сбор матчами с «Рубином» и «Спартаком» из Юрмалы.