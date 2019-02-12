Люсьен Фавр: «Тоттенхэм» идет в чемпионате Англии на третьем месте, что говорит о многом - Советский спорт
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Футбол12 февраля 2019 21:13Источник: UEFA (УЕФА)

Люсьен Фавр: «Тоттенхэм» идет в чемпионате Англии на третьем месте, что говорит о многом

Главный тренер «Боруссии» Люсьен Фавр поделился мнением о предстоящем матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Тоттенхэма».

- То, что мы пропускаем мячи, не имеет отношения к агрессивности. Перед такими матчами надо придерживаться своих сильных качеств. «Тоттенхэм» идет в чемпионате Англии на третьем месте, что говорит о многом. Будет сложно.

Мы концентрируемся на завтрашнем матче, а уже потом на бундеслиге. За «Тоттенхэм» не сыграют Кейн и Алли, пропустят матч и некоторые наши футболисты. Давайте, не будем говорить о тех, кого сейчас нет, - передает слова специалиста официальный сайт УЕФА.

Напомним, что встреча состоится завтра, 13 февраля, на стадионе «Уэмбли» в Лондоне и начнется в 23:00 по московскому времени.

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