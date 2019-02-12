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Футбол12 февраля 2019 21:19Источник: UEFA (УЕФА)

Томас Дилейни: Мы настроены оптимистично и хотим пройти в следующий раунд

Полузащитник дортмундской «Боруссии» Томас Дилейни поделился мнением о предстоящем матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Тоттенхэма».

- Мы относимся к «Тоттенхэму» с большим уважением. Мы знаем его сильные стороны и насколько он силен. Эта команда похожа на нас, она любит быстро направить мяч в атаку.

Возможно, в плане развития эта команда находится на более продвинутой стадии, нежели мы. У нее футболисты вместе играют годами, но мы уверены в себе.

Ни о какой мести речи не идет. Мы настроены оптимистично и хотим пройти в следующий раунд, - приводит слова Дилейни официальный сайт УЕФА.

Напомним, что встреча состоится завтра, 13 февраля, на стадионе «Уэмбли» в Лондоне и начнется в 23:00 по московскому времени.

#лига чемпионов#фк тоттенхэм#фк боруссия дортмунд#дилейни томас
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