Тибо Куртуа: «Реал» может в четвертый раз подряд выиграть Лигу чемпионов

Футбол 12 февраля 2019 21:19 Источник: UEFA (УЕФА)

Голкипер «Реала» Тибо Куртуа поделился мнением о предстоящем матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Аякса».

- «Аякс» - отличная команда, в которой собрано много талантливых ребят. За ними нужно приглядывать очень внимательно - Зиеш, де Йонг, де Лихт... Нас, безусловно, ждет непростая игра, но на нашей стороне опыт. Отдадим борьбе все силы. Но, поверьте, никто в нашей команде не ждет легкой прогулки.

Думаю, «Реал» может в четвертый раз подряд выиграть Лигу чемпионов. Каждый год «Реал» называют в числе главных фаворитов. Хороших команд много, но нужно идти к своей цели от матча к матчу. И сейчас мы думаем только об «Аяксе», - приводит слова Куртуа официальный сайт УЕФА.

Напомним, что встреча состоится завтра, 13 февраля, на стадионе «Йохан Кройфф Арена» в Амстердаме и начнется в 23:00 по московскому времени.