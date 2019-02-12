В «Ювентусе» прокомментировали возможный переход Дибалы в «Реал»

Футбол 12 февраля 2019 21:39 Источник: Football Italia Автор: Гичунцев Артур

Ранее сообщалось, что испанский клуб предложил за игрока 120 млн евро.

Спортивный директор «Ювентуса» Фабио Паратичи опроверг слухи о возможном трансфере в «Реал» полузащитника сборной Аргентины Пауло Дибалы.

«Он останется в команде. «Ювентус» покидают лишь те, кто хотят этого. Всегда можно усилить состав, но кто может быть лучше Дибалы? Сложный вопрос. Месси – возможно, а вот на счет Неймара – сомневаюсь», – цитирует функционера Football Italia.

В текущем сезоне Дибала провел 28 матчей, забил 7 голов и отдал 6 голевых передач.