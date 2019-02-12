Тина Канделаки: Карпин – один из немногих, кто может быть ведущим спортивного канала - Советский спорт
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Футбол12 февраля 2019 21:47Источник: Sports.ruАвтор: Гичунцев Артур

Тина Канделаки: Карпин – один из немногих, кто может быть ведущим спортивного канала

На данный момент специалист занимает пост главного тренера в «Ростове».

Генеральный продюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки поделилась эмоциями после ухода с телеканала Валерия Карпина.

«Мне это было очень грустно, и я это, конечно, очень переживала. Это один из немногих людей, кто может быть ведущим спортивного канала, суперзвездой. Потому что все равно очень тяжело со спортивного канала прыгнуть в ту лигу людей, где находятся Ургант, Нагиев и Малахов», – цитирует Канделаки Sports.ru.

Напомним, Карпин вел аналитическую программу вместе с комментатором Романом Гутцайтом.

#Футбол-Россия#рпл#фк ростов#карпин валерий#канделаки тина
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