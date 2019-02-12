«Манчестер Юнайтед» заинтересован в переходе Рабьо из «ПСЖ» - Советский спорт
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Футбол12 февраля 2019 23:03Источник: AS

«Манчестер Юнайтед» заинтересован в переходе Рабьо из «ПСЖ»

«Манчестер Юнайтед» присоединился к борьбе за полузащитника «ПСЖ» Адриена Рабьо.

По информации AS, стал еще одним клубом, заинтересованным в переходе 23-летнего хавбека парижан, который следующим летом станет свободным агентом.

Ранее полузащитник отказался продлевать истекающее в конце сезона соглашение с французским клубом, из-за чего в декабре был переведен в резервный состав.

Напомним, что на хавбека также претендуют «Ливерпуль» и «Тоттенхэм».

В текущем сезоне Рабьо провел 20 матчей во всех турнирах, забил два гола и сделал две результативные передачи. При этом он не играл с 12 декабря.

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