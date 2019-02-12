Сергей Семак: Сложный матч, мы другого и не ожидали

Футбол 12 февраля 2019 23:15 Источник: Sport24.ru

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак подвел итоги первого матча 1/16 финала Лиги Европы против «Фенербахче» (0:1).

- Сложный матч, мы другого и не ожидали. Это первая официальная игра после перерыва. В первом тайме мы включились не так быстро, как хотели. Соперник начал агрессивно, им помогали трибуны. К сожалению, мы допускали ошибки, которые приводили к опасным моментам и угловым, один из которых был реализован. Но мы понимаем, что для нас ничего не потеряно. Все будет решаться в матче в Санкт-Петербурге, - передает слова Семака Sport24.ru.

Добавим, что ответный матч между соперниками пройдет 21 февраля в Санкт-Петербурге.