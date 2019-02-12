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Футбол12 февраля 2019 23:15Источник: Sport24.ru

Сергей Семак: Сложный матч, мы другого и не ожидали

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак подвел итоги первого матча 1/16 финала Лиги Европы против «Фенербахче» (0:1).

- Сложный матч, мы другого и не ожидали. Это первая официальная игра после перерыва. В первом тайме мы включились не так быстро, как хотели. Соперник начал агрессивно, им помогали трибуны. К сожалению, мы допускали ошибки, которые приводили к опасным моментам и угловым, один из которых был реализован. Но мы понимаем, что для нас ничего не потеряно. Все будет решаться в матче в Санкт-Петербурге, - передает слова Семака Sport24.ru.

Добавим, что ответный матч между соперниками пройдет 21 февраля в Санкт-Петербурге.

#лига европы#фк фенербахче#фк зенит#семак сергей#Футбол-Россия
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