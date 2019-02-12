Касильяс упрочил лидерство в списке игроков по количеству матчей в ЛЧ, Буффон обошел Роберто Карлоса

В эти минуты проходят первые матчи 1/8 финала Лиги чемпионов.
Сегодня, 12 февраля, испанский голкипер Икер Касильяс вышел в стартовом составе «Порту» на поединок с «Ромой».
Таким образом, он упрочил свое лидерство в списке игроков по количеству матчей в Лиге чемпионов. На данный момент в активе Касильяса 174 матча.
Отметим, что в параллельной игре «Манчестер Юнайтед» принимает на своем поле «ПСЖ». В старте гостей вышел итальянец Джанлуиджи Буффон. Этот поединок стал для него 121-м в карьере. Таким образом, он обошел экс-защитника «Реала» Роберто Карлоса.
Список топ-10 выглядит следующим образом:
1. Икер Касильяс – 174
2. Криштиану Роналду – 158
3. Хави – 151
4. Рауль – 142
5. Райан Гиггз – 141
6. Андрес Иньеста — 130
7. Лионель Месси – 129
8. Кларенс Зеедорф – 125
9. Пол Скоулз – 124
10. Джанлуиджи Буффон – 121