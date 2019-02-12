Борис Игнатьев: Почти убежден, что дома «Зенит» обыграет «Фенербахче» - Советский спорт
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Футбол12 февраля 2019 23:21Источник: «РИА Новости»

Борис Игнатьев: Почти убежден, что дома «Зенит» обыграет «Фенербахче»

Экс-главный тренер сборной России Борис Игнатьев прокомментировал результат первого матча 1/16 финала Лиги Европы между «Зенитом» и «Фенербахче» (0:1).

- Я бы не стал так критически рассуждать, понравилась или нет игра «Зенита». Игра петербуржцев соответствовала всем реалиям. «Фенербахче» уже провел несколько официальных матчей в чемпионате, а мы – ни одного. Мы явно уступали туркам в быстроте, в игровой готовности, они все делали быстрее.

Я почти что убежден, что дома «Зенит» обыграет «Фенербахче». Думаю, «Зенит» пройдет в следующую стадию. Есть на то определенные основания. Тот же второй тайм способствует таким мыслям. Плюс за время ко второй игре будут внесены коррективы. Да, максимальных кондиций не будет, но уровень повысится. А в целом уровень «Зенита» повыше, - передает слова Игнатьева РИА «Новости».

Добавим, что ответный матч между соперниками пройдет 21 февраля в Санкт-Петербурге.

#Футбол-Россия#фк зенит#фк фенербахче#игнатьев борис#лига европы
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