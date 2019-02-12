Бранислав Иванович: В первые 20 минут не успевали контролировать игру

Футбол 12 февраля 2019 23:26 Источник: ФК «Зенит»

Защитник «Зенита» Бранислав Иванович поделился впечатлениями от первого матча 1/16 финала Лиги Европы против «Фенербахче» (0:1).

— Сегодня соперник удивил чем-то?

— Мы изначально были готовы к тому, что «Фенербахче» — сильный соперник. Первые 20 минут они контролировали игру, но потом начало получаться и у нас, я думаю, что если бы забили пенальти, все было бы по-другому. Ничего страшного — у нас по-прежнему большие шансы. Первая игра после сборов всегда очень тяжелая. Продолжаем дальше и посмотрим.



— Тяжелая игра в физическом плане или эмоциональном?

— В эмоциональном проблем нет — проблема в физике, проблема в уверенности команды. В начале матча почти все наши передачи не были уверенными, не были точными. Потом мы привыкли и вернулись к игре в футбол — начали играть, создавать, показывать движение. Сто процентов — дома будем играть намного лучше.



— Сборы — сборами, а сегодня у вас был первый официальный матч года. Как сработалась ваша связка с Ракицким?

— Сегодня мы сыграли неплохо, я еще вчера об этом говорил — на сборах мы провели несколько матчей вместе и сейчас будем только улучшать нашу игру и в обороне, и в атаке, — приводит слова защитника официальный сайт питерцев.

Добавим, что ответный матч между соперниками пройдет 21 февраля в Санкт-Петербурге.