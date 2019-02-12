Бранислав Иванович: В первые 20 минут не успевали контролировать игру - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1

Рубрики

НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняИтоги года 2018

Виды спорта

BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Футбол12 февраля 2019 23:26Источник: ФК «Зенит»

Бранислав Иванович: В первые 20 минут не успевали контролировать игру

Защитник «Зенита» Бранислав Иванович поделился впечатлениями от первого матча 1/16 финала Лиги Европы против «Фенербахче» (0:1).

— Сегодня соперник удивил чем-то?
— Мы изначально были готовы к тому, что «Фенербахче» — сильный соперник. Первые 20 минут они контролировали игру, но потом начало получаться и у нас, я думаю, что если бы забили пенальти, все было бы по-другому. Ничего страшного — у нас по-прежнему большие шансы. Первая игра после сборов всегда очень тяжелая. Продолжаем дальше и посмотрим.

— Тяжелая игра в физическом плане или эмоциональном?
— В эмоциональном проблем нет — проблема в физике, проблема в уверенности команды. В начале матча почти все наши передачи не были уверенными, не были точными. Потом мы привыкли и вернулись к игре в футбол — начали играть, создавать, показывать движение. Сто процентов — дома будем играть намного лучше.

— Сборы — сборами, а сегодня у вас был первый официальный матч года. Как сработалась ваша связка с Ракицким?
— Сегодня мы сыграли неплохо, я еще вчера об этом говорил — на сборах мы провели несколько матчей вместе и сейчас будем только улучшать нашу игру и в обороне, и в атаке, — приводит слова защитника официальный сайт питерцев.

Добавим, что ответный матч между соперниками пройдет 21 февраля в Санкт-Петербурге.

#Футбол-Россия#лига европы#иванович бранислав#фк зенит#фк фенербахче
О редакции
Политика конфиденциальности
Реклама на сайте
Правовая информация
Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика
Мобильное приложение

Новости спорта