Ярослав Ракицкий: В ситуации с голом была неразбериха среди игроков «Зенита»

Футбол 12 февраля 2019 23:29 Источник: Телеканал «Матч ТВ» Автор: Гичунцев Артур

Встреча прошла в Стамбуле.

Защитник «Зенита» Ярослав Ракицкий дал комментарий после поражения от «Фенербахче» (0:1) в первом матче 1/16 финала Лиги Европы.

— Мы разобрали соперника перед матчем и знали, что стандарты — их сильная сторона. Но видите, что они забили именно после углового. Неразбериха была в нашей штрафной, пропустили... Больше они ничего не создали, это был их единственный момент.



— Чувствовали какую-то скованность в начале матча?

— Во-первых, они играли дома, бежали вперед. Наша задача была — играть спокойно, контролировать ход матча. Первые десять минут и прессинг такой был... Потом уже успокоились, – сказал защитник в эфире «Матч ТВ».

ВИДЕО ГОЛА

Ответный матч между командами состоится 21 февраля в Санкт-Петербурге.