Иржи Ярошик: Несмотря на победу, «Фенербахче» не стал фаворитом в этом противостоянии

Футбол 12 февраля 2019 23:40 Источник: «РИА Новости»

Бывший полузащитник московского ЦСКА и сборной Чехии Иржи Ярошик прокомментировал результат первого матча 1/16 финала Лиги Европы между «Зенитом» и «Фенербахче» (0:1).

- Результат мог бы быть лучше, реализуй Мак пенальти. Но даже поражение оставляет «Зениту» хорошие шансы на выход в следующий раунд. Дома питерцы покажут другой футбол, создадут больше голевых моментов. Несмотря на победу, «Фенербахче» не стал фаворитом в этом противостоянии, - передает слова Ярошика «РИА «Новости».

Добавим, что ответный матч между соперниками пройдет 21 февраля в Санкт-Петербурге.