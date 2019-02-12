Иржи Ярошик: Несмотря на победу, «Фенербахче» не стал фаворитом в этом противостоянии - Советский спорт
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Футбол12 февраля 2019 23:40Источник: «РИА Новости»

Иржи Ярошик: Несмотря на победу, «Фенербахче» не стал фаворитом в этом противостоянии

Бывший полузащитник московского ЦСКА и сборной Чехии Иржи Ярошик прокомментировал результат первого матча 1/16 финала Лиги Европы между «Зенитом» и «Фенербахче» (0:1).

- Результат мог бы быть лучше, реализуй Мак пенальти. Но даже поражение оставляет «Зениту» хорошие шансы на выход в следующий раунд. Дома питерцы покажут другой футбол, создадут больше голевых моментов. Несмотря на победу, «Фенербахче» не стал фаворитом в этом противостоянии, - передает слова Ярошика «РИА «Новости».

Добавим, что ответный матч между соперниками пройдет 21 февраля в Санкт-Петербурге.

#Футбол-Россия#лига европы#фк зенит#ярошик иржи#фк фенербахче
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