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Футбол12 февраля 2019 23:53Источник: «РИА Новости»

Андрей Кобелев: Для первой игры «Зенит» выглядел достаточно хорошо физически

Бывший капитан «Зенита» Андрей Кобелев прокомментировал результат первого матча 1/16 финала Лиги Европы между «Зенитом» и «Фенербахче» (0:1).

- Тяжелое начало матча для «Зенита» прогнозировалось. Невозможно поймать игровой ритм в товарищеских матчах. Первые 20-30 минут всегда получаются сложными. Чемпионат Турции идет, «Фенербахче» в тонусе, а у нас сезон возобновится нескоро. Для первой игры «Зенит» выглядел достаточно хорошо физически. Более того, петербуржцы перехватили инициативу во втором тайме и выглядели лучше в концовке.

Гол на выезде дал бы большие шансы. С другой стороны, я не увидел непреодолимых препятствий в обороне «Фенербахче». Дома «Зенит» будет играть с оглядкой на свои ворота, чтобы не пропустить, но у команды будет достаточно моментов, чтобы забить, - передает слова Кобелева «РИА «Новости».

Добавим, что ответный матч между соперниками пройдет 21 февраля в Санкт-Петербурге.

#Футбол-Россия#лига европы#фк зенит#кобелев андрей#фк фенербахче
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