Андрей Кобелев: Для первой игры «Зенит» выглядел достаточно хорошо физически

Футбол 12 февраля 2019 23:53 Источник: «РИА Новости»

Бывший капитан «Зенита» Андрей Кобелев прокомментировал результат первого матча 1/16 финала Лиги Европы между «Зенитом» и «Фенербахче» (0:1).

- Тяжелое начало матча для «Зенита» прогнозировалось. Невозможно поймать игровой ритм в товарищеских матчах. Первые 20-30 минут всегда получаются сложными. Чемпионат Турции идет, «Фенербахче» в тонусе, а у нас сезон возобновится нескоро. Для первой игры «Зенит» выглядел достаточно хорошо физически. Более того, петербуржцы перехватили инициативу во втором тайме и выглядели лучше в концовке.

Гол на выезде дал бы большие шансы. С другой стороны, я не увидел непреодолимых препятствий в обороне «Фенербахче». Дома «Зенит» будет играть с оглядкой на свои ворота, чтобы не пропустить, но у команды будет достаточно моментов, чтобы забить, - передает слова Кобелева «РИА «Новости».

Добавим, что ответный матч между соперниками пройдет 21 февраля в Санкт-Петербурге.