Андрей Аршавин: С точки зрения стратегии результат матча с «Фенербахче» не самый плохой

Футбол 13 февраля 2019 00:01 Источник: Телеканал «Матч ТВ»

Бывший полузащитник «Зенита» Андрей Аршавин прокомментировал результат первого матча 1/16 финала Лиги Европы между «Зенитом» и «Фенербахче» (0:1).

- С точки зрения стратегии результат не самый плохой. К сожалению, не реализовали пенальти. Второй тайм «Зенит» сыграл посимпатичнее, посвежее, чем первый. Была динамика в игре. Добавили скорости атак игроки, которые вышли на замену, - рассказал Аршавин в эфире телеканала «Матч Премьер».

Добавим, что ответный матч между соперниками пройдет 21 февраля в Санкт-Петербурге.