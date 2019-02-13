Александр Бубнов: Шансы «Зенита» и «Фенербахче» по-прежнему примерно равны

Футбол 13 февраля 2019 00:09 Источник: Sportbox.ru

Футбольный эксперт Александр Бубнов прокомментировал результат первого матча 1/16 финала Лиги Европы между «Зенитом» и «Фенербахче» (0:1).

- «Зенит» неплохо закрывался, в целом справлялся с мощным давлением хозяев в первом тайме, но не контролировал центр поля, почти не угрожал сопернику. Пропущенный мяч со «стандарта» — отдельная тема, не характеризующая общий контекст. Как и заработанный «Зенитом» пенальти. Реализуй Роберт Мак эпизод, игра развивалась бы после перерыва по совершенно иному сценарию. Безусловно, ключевой момент.

У «Зенита» были бы хорошие шансы заручиться форой перед домашним матчем, потому что «Фенербахче» потратил много сил. Не смог бы так агрессивно прессинговать и оказывать давление в атаке, но вынужден был бы идти вперед, оставляя свободные зоны

Несмотря на минимальное поражение в гостях, думаю, шансы команд на выход в следующую стадию по-прежнему примерно равны. В Петербурге «Фенербахче» не станет так активничать, а «Зенит» за 9 дней должен добрать кондиций, - цитирует Бубнова Sportbox.ru.

Добавим, что ответный матч между соперниками пройдет 21 февраля в Санкт-Петербурге.