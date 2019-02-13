Артем Дзюба: Поражение от «Фенербахче» для нас не приговор

Футбол 13 февраля 2019 00:20 Источник: Sport24.ru

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба прокомментировал поражение в первом матче 1/16 финала Лиги Европы от «Фенербахче» (0:1).

- Мы не ощущали давление трибун, нам не впервой играть при такой поддержке гостевых болельщиков на таком стадионе. Мы были к этому готовы. «Фенербахче» же было комфортно, они неслись вперед весь первый тайм и старались забить. Во втором тайме они немного просели, мы стали больше контролировать мяч. Но они свой момент забили, а мы не смогли.

Однако 0:1 — неплохой для нас результат. Конечно, было бы лучше, сыграй мы 1:1, но «Фенербахче» еще предстоит приехать в Санкт-Петербург и почувствовать, как будут поддерживать нас. Все еще впереди, это поражение для нас не приговор. Мы с оптимизмом ждем ответную встречу, - приводит слова Дзюбы Sport24.ru.

Добавим, что ответный матч между соперниками пройдет 21 февраля в Санкт-Петербурге.