Ян Дюрица: Из-за перерыва «Зенит» еще не смог наладить игру в атаке - Советский спорт
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Футбол13 февраля 2019 00:37Источник: ТАСС

Ян Дюрица: Из-за перерыва «Зенит» еще не смог наладить игру в атаке

Бывший защитник «Локомотива» Ян Дюрица прокомментировал поражение в первом матче 1/16 финала Лиги Европы от «Фенербахче» (0:1).

- У многих турецких игроков такой менталитет, они все любят бежать вперед и редко отрабатывают в обороне. Все хотят играть в атаке, забивать и забывают при этом про защиту. Если Эрсун сможет их удержать, а игроки будут дисциплинированно действовать как впереди, так и сзади, то «Зениту» будет сложно.

Думаю, из-за перерыва «Зенит» еще не смог наладить игру в атаке, плюс Мак не забил пенальти, что могло повлиять на результат. Однако это всего лишь отставание в один мяч, ничего не решено, полагаю, «Зенит» будет выглядеть очень опасно, - приводит слова Дюрицы ТАСС.

Добавим, что ответный матч между соперниками пройдет 21 февраля в Санкт-Петербурге.

#Футбол-Россия#дюрица ян#фк зенит#фк фенербахче#лига европы
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