Икер Касильяс: Дома у «Порту» должно быть больше голевых моментов

Футбол 13 февраля 2019 08:30 Источник: UEFA (УЕФА) Автор: Спирин Дмитрий

Вратарь «Порту» Икер Касильяс прокомментировал поражение от «Ромы» (1:2) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

- Мы, естественно, не хотели проигрывать. Но я считаю, что это был равный матч. Во втором тайме пропустили после быстрой комбинации, к которой оказались не готовы, потом не повезло в эпизоде со вторым голом. Но наш ответный гол был заслуженным и справедливым.

Вся борьба еще впереди, хотя пока преимущество у «Ромы». У римлян отличные игроки, большая армия болельщиков, поэтому сегодня мы осторожничали. Дома у нас должно быть больше опасных моментов, - заявил Касильяс.

Ответная встреча между командами пройдет в Португалии 6 марта.