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Футбол13 февраля 2019 11:01Источник: AFPАвтор: Липкин Антон

Тело Салы будет доставлено в Аргентину в пятницу

Футболист погиб в авиакатастрофе при перелете из Нанта в Кардифф.

Тело форварда «Кардиффа» Эмилиано Салы доставят в его родной город Прогресо в пятницу, сообщает AFP.

28-летний аргентинец погиб 21 января в авиакатастрофе при перелете из Нанта в Кардифф. Частный одномоторный самолет, на котором летел Сала, был найден 4 февраля на дне Ла-Манша.

По словам мэра Прогресо Хулио Мульеры, тело Салы доставят на родину во второй половине дня и привезут для проведения прощания в спортзал рядом со штаб-квартирой его первого клуба.

Напомним, трансфер Салы из «Нанта» стал рекордным в истории «Кардиффа». Игрок подписал контракт с валлийским клубом, после чего вернулся по делам во Францию. 21 января он направлялся в Кардифф, чтобы приступить к тренировкам с новой командой.

#апл#фк кардифф сити#сала эмилиано
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