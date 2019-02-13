Врачи «Барселоны» рекомендовали Неймару прооперировать травмированную ногу - Советский спорт
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Футбол13 февраля 2019 11:40Источник: El Mundo DeportivoАвтор: Липкин Антон

Врачи «Барселоны» рекомендовали Неймару прооперировать травмированную ногу

Бразилец консультировался с медицинским штабом своего бывшего клуба.

Форвард «Пари Сен-Жермен» Неймар обращался за консультацией к медицинскому штабу «Барселоны» в связи с травмой пятой плюсневой кости правой ноги, сообщает El Mundo Deportivo.

27-летний бразилец получил повреждение 23 января в матче 1/16 финала Кубка Франции со «Страсбуром» (2:0). Оно стало рецидивом прошлогодней травмы, из-за которой он пропустил три месяца – с марта по май.

Несмотря на судебные разбирательства с «Барселоной» по поводу выплаты бонусов, Неймар продолжает общаться с бывшими партнерами и сотрудниками клуба и отправился в Испанию на консультацию к знакомым ему врачам.

По информации источника, в «Барселоне» посоветовали форварду прибегнуть к операции, однако сам игрок выбрал консервативный метод лечения. Его восстановление займет десять недель.

Напомним, Неймар выступал за «Барселону» с 2013 по 2017 годы, после чего «ПСЖ» выкупил его у каталонцев за 222 миллиона евро.

#лига 1#фк псж#неймар#испанская примера#фк барселона
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