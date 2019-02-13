Ринат Билялетдинов: Ракицкий сильнее, чем Нету и Мевля - Советский спорт
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Футбол13 февраля 2019 12:21Источник: «Р-Спорт»Автор: Сметанникова Дарья

Ринат Билялетдинов: Ракицкий сильнее, чем Нету и Мевля

Украинский защитник Ярослав Ракицкий дебютировал в официальном матче «Зенита» в игре против «Фенербахче» (0:1) в 1/16 финала Лиги Европы.

Бывший главный тренер «Рубина» Ринат Билялетдинов оценил игру Ракицкого, который заменил на позиции защитника в «Зените» Луиша Нету и Миху Мевлю.

«Ракицкий - крепкий, опытный и позиционно грамотный защитник. На мой взгляд, он сильнее, чем Нету и Мевля. Поэтому я думаю, что он еще разбегается и адаптируется. И это усиление для команды при игре в обороне. Видно, что пока он еще не набрал кондиции и скорость - это не его конек. Но выбор позиции и нацеленный первый пас из глубины - это хороший знак. Это хорошее приобретение», - цитирует Билялетдинова «Р-Спорт».

ответный матч между «Зенитом» и «Фенербахче» пройдет 21 февраля в Санкт-Петербурге.

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