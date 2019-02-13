Маммана не поможет «Зениту» в ответном матче с «Фенербахче» - Советский спорт
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Футбол13 февраля 2019 12:30Источник: ФК «Зенит»Автор: Сметанникова Дарья

Маммана не поможет «Зениту» в ответном матче с «Фенербахче»

Защитник «Зенита» Эмануэль Маммана получил травму на тренировке перед матчем с «Фенербахче» (0:1) в 1/16 финала Лиги Европы.

Как сообщает пресс-служба «Зенита», по результатам медицинского обследования, прошедшего накануне, было определено, что восстановление аргентинского игрока займет от двух до трех недель.

Таким образом, Маммана не поможет «Зениту» в ответном матче против «Фенербахче», который пройдет 21 февраля в Санкт-Петербурге.

Маммана выступает за «Зенит» с июля 2017 года. В нынешнем сезоне 23-летний аргентинец провел за петербургский клуб восемь матчей.

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