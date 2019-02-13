Томас Тухель: Думал, у Ди Марии хорошие отношения с болельщиками «Юнайтед» - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1

Рубрики

НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняИтоги года 2018

Виды спорта

BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Футбол13 февраля 2019 12:35Источник: Goal.comАвтор: Сметанникова Дарья

Томас Тухель: Думал, у Ди Марии хорошие отношения с болельщиками «Юнайтед»

Болельщики «Манчестер Юнайтед» освистывали аргентинца, который ранее выступал за их команду.

Главный тренер «ПСЖ» Томас Тухель удивлен отношением болельщиков «Манчестер Юнайтед» к полузащитнику Анхелю Ди Марии.

«Думал, у Ди Марии хорошие отношения с болельщиками «Юнайтед». В первом тайме он действовал немного нервно и должен был успокоиться, но в итоге отлично с этим справился. Я рад, что Анхель сохранил уверенность и остался надежным игроком, потому что он всегда усердно трудится и отдает всего себя», - цитирует Тухеля Goal.com.

Напомним, «ПСЖ» обыграл «Манчестер Юнайтед» в гостях со счетом 2:0 в рамках первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов. Ответная игра состоится 6 марта в Париже.

#фк манчестер юнайтед#тухель томас#фк псж#лига чемпионов
О редакции
Политика конфиденциальности
Реклама на сайте
Правовая информация
Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика
Мобильное приложение

Новости спорта