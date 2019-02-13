Томас Тухель: Думал, у Ди Марии хорошие отношения с болельщиками «Юнайтед»

Футбол 13 февраля 2019 12:35 Источник: Goal.com Автор: Сметанникова Дарья

Болельщики «Манчестер Юнайтед» освистывали аргентинца, который ранее выступал за их команду.

Главный тренер «ПСЖ» Томас Тухель удивлен отношением болельщиков «Манчестер Юнайтед» к полузащитнику Анхелю Ди Марии.

«Думал, у Ди Марии хорошие отношения с болельщиками «Юнайтед». В первом тайме он действовал немного нервно и должен был успокоиться, но в итоге отлично с этим справился. Я рад, что Анхель сохранил уверенность и остался надежным игроком, потому что он всегда усердно трудится и отдает всего себя», - цитирует Тухеля Goal.com.

Напомним, «ПСЖ» обыграл «Манчестер Юнайтед» в гостях со счетом 2:0 в рамках первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов. Ответная игра состоится 6 марта в Париже.