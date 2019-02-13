Мурад Мусаев: «Байер» показывает один из лучших футболов в Германии

Футбол 13 февраля 2019 13:23 Источник: «Р-Спорт» Автор: Липкин Антон

«Краснодар» сыграет с немцами в 1/16 финала Лиги Европы.

Старший тренер «Краснодара» Мурад Мусаев оценил «Байер», с которым его команда сыграет в 1/16 финала Лиги Европы.

«Байер» использует высокий и средний прессинг, – приводит «Р-Спорт» слова Мусаева. – Они агрессивно действуют при вводе и потере мяча. Нам важно мало ошибаться в средней линии, играть качественно и надежно. Если же мы будем заигрываться, то нас ждут серьезные проблемы.

«Байер» играет низом. Это шанс для нас выставить высокий прессинг. Я думаю, игра будет открытой. В таких условиях все решают нюансы и детали. Сейчас «Байер» показывает один из лучших футболов в Германии».

Напомним, первый матч «Краснодар» – «Байер» пройдет 14 февраля на стадионе «Краснодар». Начало – 20:55 (мск).

В нынешнем сезоне «Байер» идет на шестом месте в бундеслиге.