Адвокат: Если следствие разрешит, Мамаеву дадут пообщаться с прессой после матча в СИЗО - Советский спорт
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Футбол13 февраля 2019 13:38Источник: Sport24.ruАвтор: Сметанникова Дарья

Адвокат: Если следствие разрешит, Мамаеву дадут пообщаться с прессой после матча в СИЗО

В СИЗО «Бутырка» запланирован футбольный матч с участием полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева.

Адвокат Мамаева Игорь Бушманов поделился ожиданиями от матча в СИЗО.

«Что касается матча в СИЗО, это будет просто прогулка лиц, находящихся под стражей, с элементами физической активности и спорта. Некое мероприятие, которое матчем и назвать нельзя.

Насколько мы поняли, поступило большое количество заявок от СМИ — более ста. Журналисты будут допущены, чтобы зафиксировать это событие. Если следствие разрешит Мамаеву общаться с прессой, а мы надеемся, что разрешение будет, Павел сможет ответить на вопросы СМИ, но не обстоятельству дела, а по проведению матча и о футболе», - цитирует Бушманова Sport24.ru.

Напомним, 6 февраля Тверской суд Москвы продлил срок содержания Павла Мамаева и Александра Кокорина в СИЗО до 8 апреля.

#мамаев павел#фк краснодар#Футбол-Россия#рпл
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