Четыре футболиста «Байера» не помогут команде в матче с «Краснодаром»

Футбол 13 февраля 2019 13:43 Источник: ФК «Байер» Автор: Сметанникова Дарья

«Краснодар» в рамках 1/16 финала Лиги Европы проведет два матча с «Байером».

Полузащитник Ларс Бендер, защитники Ян Боллер и Панайотис Рецос, а также нападающий Йоэль Похьянпало не помогут «Байеру» в первом матче с «Краснодаром». Об этом сообщает пресс-служба немецкой команды.

Бендер не примет участие в матче из-за травмы бедра, Похьянпало и Рецос выбыли на долгий срок и тренируются отдельно. Причины отсутствия Боллера неизвестны.

Первый матч между «Краснодаром» и «Байером» пройдет 14 февраля. Ответная игра состоится 21 февраля в Леверкузене.