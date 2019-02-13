Четыре футболиста «Байера» не помогут команде в матче с «Краснодаром»

«Краснодар» в рамках 1/16 финала Лиги Европы проведет два матча с «Байером».
Полузащитник Ларс Бендер, защитники Ян Боллер и Панайотис Рецос, а также нападающий Йоэль Похьянпало не помогут «Байеру» в первом матче с «Краснодаром». Об этом сообщает пресс-служба немецкой команды.
Бендер не примет участие в матче из-за травмы бедра, Похьянпало и Рецос выбыли на долгий срок и тренируются отдельно. Причины отсутствия Боллера неизвестны.
Первый матч между «Краснодаром» и «Байером» пройдет 14 февраля. Ответная игра состоится 21 февраля в Леверкузене.