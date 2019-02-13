Четыре футболиста «Байера» не помогут команде в матче с «Краснодаром» - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1

Рубрики

НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняИтоги года 2018

Виды спорта

BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Футбол13 февраля 2019 13:43Источник: ФК «Байер»Автор: Сметанникова Дарья

Четыре футболиста «Байера» не помогут команде в матче с «Краснодаром»

«Краснодар» в рамках 1/16 финала Лиги Европы проведет два матча с «Байером».

Полузащитник Ларс Бендер, защитники Ян Боллер и Панайотис Рецос, а также нападающий Йоэль Похьянпало не помогут «Байеру» в первом матче с «Краснодаром». Об этом сообщает пресс-служба немецкой команды.

Бендер не примет участие в матче из-за травмы бедра, Похьянпало и Рецос выбыли на долгий срок и тренируются отдельно. Причины отсутствия Боллера неизвестны.

Первый матч между «Краснодаром» и «Байером» пройдет 14 февраля. Ответная игра состоится 21 февраля в Леверкузене.

#фк байер#фк краснодар#лига европы#бендер ларс#Похьянпало Йоэль#Футбол-Россия
О редакции
Политика конфиденциальности
Реклама на сайте
Правовая информация
Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика
Мобильное приложение

Новости спорта