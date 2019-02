УЕФА может наказать Ди Марию за провокацию болельщиков «Манчестер Юнайтед» (видео)

УЕФА может отстранить полузащитника «ПСЖ» Анхеля Ди Марию на неопределенное количество матчей за провокации в сторону болельщиков «Манчестер Юнайтед» (2:0) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

Как сообщает RMC, в статье 15, пункте 6а написано, что за провокацию зрителей футболисту грозит дисквалификация на один матч или на срок, который примет УЕФА.

Ответная игра между «ПСЖ» и «Манчестер Юнайтед» состоится 6 марта в Париже.

angel di maria had YEARS of pent of frustration towards united fans he was just DYING to let out 😂 pic.twitter.com/yUWBT4kQEP