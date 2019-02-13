УЕФА может наказать Ди Марию за провокацию болельщиков «Манчестер Юнайтед» (видео) - Советский спорт
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Футбол13 февраля 2019 13:53Источник: RMC SportАвтор: Сметанникова Дарья

УЕФА может наказать Ди Марию за провокацию болельщиков «Манчестер Юнайтед» (видео)

Болельщики «Манчестер Юнайтед» освистывали аргентинца, который ранее выступал за их команду.

УЕФА может отстранить полузащитника «ПСЖ» Анхеля Ди Марию на неопределенное количество матчей за провокации в сторону болельщиков «Манчестер Юнайтед» (2:0) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

Как сообщает RMC, в статье 15, пункте 6а написано, что за провокацию зрителей футболисту грозит дисквалификация на один матч или на срок, который примет УЕФА.

Ответная игра между «ПСЖ» и «Манчестер Юнайтед» состоится 6 марта в Париже.

#ди мария анхель#фк манчестер юнайтед#фк псж#лига чемпионов#уефа
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