Борис Игнатьев: Барриос показал простую, надежную игру, но это далеко не Халк - Советский спорт
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Футбол13 февраля 2019 14:08Источник: «Евро-футбол.ру»Автор: Липкин Антон

Борис Игнатьев: Барриос показал простую, надежную игру, но это далеко не Халк

«Зенит» проиграл «Фенербахче» в первом матче 1/16 финала Лиги Европы.

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев высказался об игре новичков «Зенита» Вильмара Барриоса и Ярослава Ракицкого в первом матче 1/16 финала Лиги Европы с «Фенербахче» (0:1) на стадионе «Шюкрю Сараджоглу» в Стамбуле.

– Барриос играл дисциплинированно и делал все, что ему было поручено, – приводит «Евро-футбол.ру» слова Игнатьева. – Он хорошо играл в обороне, но особыми качествами пока не блеснул. Это далеко не Халк. Он показал простую, но надежную игру. Что касается Ракицкого, он больше внимания уделял обороне, ведь в первом тайме соперник имел значительное превосходство. Было не до атак. Все силы пришлось бросить на то, как не дать туркам забить. В целом он справлялся. Но в плане начала атак, все сводилось к простым решениям.

– Что кажете по эпизоду с пенальти и его исполнителю?
– Не играет роли, кто пошел бить пенальти. Это простой технический элемент для человека с уверенной психикой. Не знаю, как назначали исполнителя, но Мак был обязан забивать, потому что от этого зависит конечный результат. Но я бы не стал делать из него врага народа.

Напомним, в конце первого тайма словак Роберт Мак не реализовал пенальти при счете 0:1.

Ответный матч пройдет 21 февраля на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге. Начало – 20:55 (мск).

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