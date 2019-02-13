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Футбол13 февраля 2019 14:14Источник: «Евро-футбол.ру»Автор: Гичунцев Артур

ЦСКА не может договориться с Васиным о продлении контракта

Об этом сообщает «Евро-Футбол.Ру».

Руководство московского ЦСКА ведет переговоры с защитником сборной России Виктором Васиным о продлении контракта.

Согласно источнику, армейцы на протяжении длительного времени обсуждают эту тему с его агентом Арсеном Минасовым, но до сих пор не пришли к консенсусу.

Отмечается, что тренерский штаб ЦСКА не уверен, что футболист сможет выйти на прежний уровень. Напомним, он получил травму колена 21 февраля 2018 года в матче 1/16 финала Лиги Европы с сербской «Црвеной Звездой» (1:0) и с тех пор не провел ни одного матча.

Добавим, что его нынешний контракт истекает летом 2019 года.

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