ЦСКА не может договориться с Васиным о продлении контракта

Футбол 13 февраля 2019 14:14 Источник: «Евро-футбол.ру» Автор: Гичунцев Артур

Об этом сообщает «Евро-Футбол.Ру».

Руководство московского ЦСКА ведет переговоры с защитником сборной России Виктором Васиным о продлении контракта.

Согласно источнику, армейцы на протяжении длительного времени обсуждают эту тему с его агентом Арсеном Минасовым, но до сих пор не пришли к консенсусу.

Отмечается, что тренерский штаб ЦСКА не уверен, что футболист сможет выйти на прежний уровень. Напомним, он получил травму колена 21 февраля 2018 года в матче 1/16 финала Лиги Европы с сербской «Црвеной Звездой» (1:0) и с тех пор не провел ни одного матча.

Добавим, что его нынешний контракт истекает летом 2019 года.