Болельщики «Аякса» задержаны за фейерверк возле отеля футболистов «Реала» (видео) - Советский спорт
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Футбол13 февраля 2019 14:26Источник: ASАвтор: Сметанникова Дарья

Болельщики «Аякса» задержаны за фейерверк возле отеля футболистов «Реала» (видео)

Фанаты «Аякса» помешали отдыху футболистов «Реала» в преддверии матча 1/8 финала Лиги чемпионов.

Как сообщает AS, сегодня ночью болельщики «Аякса» устроили фейерверк рядом с отелем, где остановилась мадридская команда в Амстердаме.

Фанаты голландской команды точно не знали, в каком отеле находится делегация «Реала», поэтому устроили фейерверк в районе Де-Пейп между 2:30 и 4:00 часами ночи.

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MATCHDAY!!! Vannacht bij het okura hotel. Waar de real Madrid spelers verbleven. ❌ ❌ ❌ #ajax #fside #amsterdam #fside76 #fsideisnietmakkelijk

Публикация от F-SIDE (@fside)

Сотрудники гостиницы вызвали полицию, которая только спустя полтора часа разогнала хулиганов. Отмечается, что полиции помогала служба безопасности «Реала». Четыре человека были задержаны.

Матч «Аякс» - «Реал» пройдет в Амстердаме сегодня, 13 февраля, в 23:00 мск.

#фк аякс#фк реал мадрид#лига чемпионов
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