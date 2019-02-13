Болельщики «Аякса» задержаны за фейерверк возле отеля футболистов «Реала» (видео)

Футбол 13 февраля 2019 14:26 Источник: AS Автор: Сметанникова Дарья

Фанаты «Аякса» помешали отдыху футболистов «Реала» в преддверии матча 1/8 финала Лиги чемпионов.

Как сообщает AS, сегодня ночью болельщики «Аякса» устроили фейерверк рядом с отелем, где остановилась мадридская команда в Амстердаме.

Фанаты голландской команды точно не знали, в каком отеле находится делегация «Реала», поэтому устроили фейерверк в районе Де-Пейп между 2:30 и 4:00 часами ночи.

Сотрудники гостиницы вызвали полицию, которая только спустя полтора часа разогнала хулиганов. Отмечается, что полиции помогала служба безопасности «Реала». Четыре человека были задержаны.

Матч «Аякс» - «Реал» пройдет в Амстердаме сегодня, 13 февраля, в 23:00 мск.