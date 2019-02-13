Роман Павлюченко: Уверен, «Зенит» забьет «Фенербахче» три гола и пройдет дальше - Советский спорт
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Футбол13 февраля 2019 14:29Источник: Sport24.ruАвтор: Гичунцев Артур

Роман Павлюченко: Уверен, «Зенит» забьет «Фенербахче» три гола и пройдет дальше

Накануне питерский клуб проиграл в Стамбуле со счетом 0:1.

Бывший форвард московского «Спартака» Роман Павлюченко дал прогноз на ответный матч между «Зенитом» и «Фенербахче» в 1/16 финала Лиги Европы.

«Фенербахче» домашняя команда, но на выезде у них всегда проблемы. Я уверен, что «Зенит» два или три мяча забьет и пройдет. В Питере «Зенит» выиграет 3:0. Счет 1:0 ерунда, дома с турками будет совсем другая игра.

Я не знаю, почему Дзюба не пробил пенальти. В сборной он бил, лидер своей команды, россиянин, бери мяч и забивай. Поэтому не надо никому отдавать, он в принципе доказывает своей игрой, как в сборной, так и в клубе, что он лидер. Он на виду и в хорошей форме. Надо брать мяч и смело забивать. Может быть, у него с Маком был спор, или может быть это решение главного тренера.

А то Дзюба закончит карьеру, а вдруг у него будет 199 мячей, а потом вспомнит, что этот пенальти надо было пробить и было бы 200 голов. Закончит карьеру, а потом будет считать голы, поэтому надо пользоваться моментами и шансами, чтобы забивать голы», – цитирует Павлюченко Sport24.ru.

Ответная игра команд состоится 21 февраля в Санкт-Петербурге и стартует в 20.55 мск.

#Футбол-Россия#лига европы#фк зенит#фк фенербахче#павлюченко роман
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